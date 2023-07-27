Başından vuruldu, 13 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 14 Temmuz günü Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Omay, kıraathanede olduğu sırada husumetlileri tarafından tabancayla vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu tespit edilen Omay'ı ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı, daha sonra İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Özkan Omay, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.