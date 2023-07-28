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28 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

28 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 00:06, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 00:08
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28 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, AK Parti İl Teşkilatını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Geçici Konteyner Çarşı ve Expo Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelecek.

(Kahramanmaraş/09.30-16.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe çarşısı proje alanında incelemelerde bulunacak ve kiraz festivaline katılacak.

(Isparta/18.00/20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini ve temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Budapeşte)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fevzi Mercan Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek ve Kayseri Güneş Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/12.50/14.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası çeyrek finalinde, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Doha/17.00)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Liege/18.00)

3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası'nda mücadeleler sürecek.

(Muğla)

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