28 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları
28 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, AK Parti İl Teşkilatını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Geçici Konteyner Çarşı ve Expo Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelecek.
(Kahramanmaraş/09.30-16.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe çarşısı proje alanında incelemelerde bulunacak ve kiraz festivaline katılacak.
(Isparta/18.00/20.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini ve temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Budapeşte)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fevzi Mercan Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek ve Kayseri Güneş Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kayseri/12.50/14.30)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası çeyrek finalinde, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
(Doha/17.00)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Liege/18.00)
3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası'nda mücadeleler sürecek.
(Muğla)