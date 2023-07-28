28 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fevzi Mercan Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek ve Kayseri Güneş Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katılacak.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe çarşısı proje alanında incelemelerde bulunacak ve kiraz festivaline katılacak.

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, AK Parti İl Teşkilatını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Geçici Konteyner Çarşı ve Expo Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net