Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı

1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

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