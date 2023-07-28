Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs

Üniversite tercih dönemi dün başladı. Son kararınızı vermeden önce öğrencilere aylık nakdi burs imkanı tanıyan programları da inceleyin. Zira sektörün eleman ihtiyacına göre belirlenen bu programları tercih edip yerleşen öğrencilere maaş gibi burs veriliyor. Üstelik iş imkanları da tanınıyor. Tekstil, madencilik, açık deniz sondaj teknolojileri, harita mühendisliği gibi alanlarda asgari ücret kadar karşılıksız burs olanakları var. Devlet üniversitelerinde, belli kontenjanlarda aylık 15 bin lira eğitim desteği sağlanıyor. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) belli programlara yerleşen öğrencilere YÖK Destek Bursu veriyor.

2023 YKS Kılavuzu'nda detaylı olarak anlatılan o programlar şöyle:



Maden, Jeoloji, Jeofizik ve Cevher Hazırlama mühendislikleri: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 'Cevherim Sensin' projesi kapsamında; 2023 YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinin, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birinin gerçekleşmesi durumunda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca burs verecek. İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara'da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine, ilk 50 binde yerleşen adaylara 9 ay boyunca, aylık 11 bin 402 lira ödenecek. Aynı miktar ilk 250 binde olup diğer illerde üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara da verilecek. Burstan ilgili bölümlerin hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler de yararlanacak. Öğrenci mezun olduktan sonra en az 3 yıl sektörde çalışacak.



Tekstil ve Deri Mühendisliği: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde bu bölümleri yazarak girmeye hak kazanan öğrencilere asgari ücret tutarı kadar aylık eğitim desteği verecek. İlk 20-50 bin sıralamasında olanlara da asgari ücretin yüzde 70'i kadar burs verilecek. İTKİB eğitim sürelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl boyunca iş verilmesine yardımcı da olacak. Burs, öğrencinin eğitim hayatı boyunca yılda 9 ay olmak üzere hazırlık olan bölümler için 5 yıl, diğer tekstil mühendisliği bölümleri için 4 yıl boyunca verilecek.



Açık Deniz Sondaj Teknolojileri ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları: https://tp-otc.com/ogrenci- gelisimprogramlari/ on-lisans-burs-programi/ internet adresinde yer alan protokoldeki şartları sağlayan öğrencilere Turkish Petroleum Off- Shore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) tarafından yılda 12 ay boyunca aylık 4 bin 500 lira eğitim bursu verilecek.

Harita Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği: SAYISAL puan türünde ilk 50 binde olup, ilgili üniversitelerin bu programlarına ilk 4 sıradan yerleşenlere aylık 6 bin 500 lira ödenecek.

YÖK DESTEK BURSU KİMLERE VERİLİYOR?



YÖK ise toplam 20 araştırma üniversitesindeki biyoloji, kimya, fizik ve matematik ile yapay zeka mühendisliği ve yapay zeka veri mühendisliği programlarına yerleşenlere aylık 1875 lira destek bursu verecek.

AYLIK 15 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ



YÜKSEKÖĞRETIM Kurulu (YÖK) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın alt şirketi Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında belirli kontenjanlar çerçevesinde bazı mühendislik programlarında öğrencilere aylık 12 bin lira verilecek. Jeoloji ve jeofizik mühendisliklerinde ise bu rakam 15 bin lira olacak. Detaylara https://tp-otc.com/ ogrenci-gelisim-programlari/ adresinden ulaşılabilir.

CEYDA KARAASLAN