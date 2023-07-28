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Yargıtay'dan emsal 'mesajla taciz' kararı

İstanbul'da bir kozmetik şirketinde çalışan A.N. aynı işyerindeki kadın işçiye sabah başlayıp gece yarısına kadar mesajlar gönderdi. Kadının kendisini reddetmesi üzerine, bu kez "bir an bastırdığım duygularıma yenildim. Özür dilerim" mesajı gönderen A.N., kadının şikayeti üzerine işten atıldı. Bunun üzerine kıdem ve ihbar tazminatı davası açan A.N'nin mesajlar yüzünden işten kovulmasının ağır bir yaptırım olduğunu belirten Bakırköy 6. İş Mahkemesi, tazminatının ödenmesini hükmetti. İşyeri avukatları ise davayı Yargıtay'a taşıdı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 08:05, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 07:54
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Yargıtay'dan emsal 'mesajla taciz' kararı

İstanbul'da bir şirkette çalışan A.N. aynı işyerinde çalışan kadın işçiye cep telefonundan "hayırlı sabahlar" mesajı gönderdi, bu mesaja karşı kadın işçi "hayırlı sabahlar abi hayırdır mesaj hakkını bitirmeye mi çalışıyorsun sabah akşam toplu mesajlar atarak" cevabını verdi.

A.N. "kızıyorsan atmayayım" şeklinde mesajının ardından aynı gün akşam saat 22:08'de "mesaja cevap vermedin işteki komşu, hayırlı geceler mesaja karşıysan mesaj gönderme yaz komşu" dedi. Kadın işçi, telefon numarasını işteki konularla ilgili olarak verdiğini söylerken bu kez A.N. "peki telefonda sohbet için arayabilir miyim?" mesajı gönderdi.

Kadın işçi de "arayamazsın" cevabını vermesi üzerine A.N. "bu yazdıklarımız aramızda kalsın. Hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim...

Yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm" dedi. Özür mesajları da gönderen işçi, kadının işyerinde yaptığı şikayet sonrasında cinsel taciz içeren mesajlar attığı gerekçesiyle tazminatsız işten kovuldu.

Bunun üzerine A.N. kıdem ve ihbar tazminatlarını almak için Bakırköy 6. İş Mahkemesine dava açtı. İşçilik alacağı davası Yargıyı ise ikiye böldü.

"İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATI ÖDENSİN"

A.N. 6.İş Mahkemesine verdiği dilekçede kötü niyetli olmadığını, iş sözleşmesinin bu nedenle feshinin ağır bir yaptırım olduğunu belirtti. Mahkeme ise sarkıntılık eylemiyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesinin çok ağır bir yaptırım olduğunu, A.N.'nin bu hatasını anlayıp hatasından çabuk dönerek özür dilediğin ve pişman olduğu belirterek yıllarca çalışan bir işçinin bu nedenle sözleşmesinin feshedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı belirterek tazminatını ödenmesi kararını verdi.

Bakırköy 6. İş Mahkemesinin kararına karşı işyerinin avukatları kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kadın işçinin kibarca engelleme çabalarına rağmen A.N.'nin ısrarla mesaj atmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle "Tamam hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim. Yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm" şeklindeki mesajlarından A.N.'nin kadın işçiye karşı cinsel dürtülerle yaklaştığının çok açık bir şekilde ortada olduğu belirtilerek kadın işçiye sırnaşıkça, cinsel dürtülerle yazılan mesajların taciz, kamuoyundaki deyimi ile sarkıntılık olduğu belirtildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi "A.N.'nin kendisinden küçük, kızı yaşında olduğu anlaşılan bir kadın çalışanı gönderdiği mesajların hafife alınması, fesih ile kıyaslanması ve daha vahim sonuçlara yol açabilecek bir eylem karşısında feshin ağır bir yaptırım olduğunu söylemenin yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.

9. Hukuk Dairesi, iş yerinde çalışan kadın işçiye karşı cinsel tacizde bulunduğu açık olan davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığını, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddinin gerektiğini vurgulayarak yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

YEREL MAHKEME "TACİZ DEĞİL" KARARINDA DİRENDİ

Dava dosyası tekrar Bakırköy 6. İş Mahkemesi geldi. Mahkeme, diğer çalışanlar tarafından A.N.'nin çalışmasının, tavır ve tutumunun beğenildiği, sadece olay günü mesaj göndererek kadın işçinin huzurunu bozduğu, bu eylem nedeniyle davalı işverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesinin ağır bir sonuç olduğunu tekrarlayıp, davacı ile diğer işçinin çalıştığı ortamın değiştirebileceği, davacıya bu konuda ihtar verilebileceği, davacının çalışma süresi, pişmanlık duyarak özür dilemesi, olayın münferit olması ve fesih son çare olma ilkesi dikkate alındığında iş sözleşmesi feshedilmeden başka yöntemler bulunarak çalıştırılabileceğini belirterek A.N.'nin kıdem ve ihbar tazminatlarını alabileceğini belirterek ilk verdiği kararına direndi.

SON NOKTAYI HUKUK GENEL KURULU KOYDU

Bu kez karar işyerinin avukatları tarafından temyiz edilerek Hukuk Genel Kurulu'na taşındı. Hukuk Genel Kurulu ise davayla ilgili son noktayı koydu. Kadının kibarca engelleme çabalarına rağmen A.N.'nin kadın işçiye, ısrarcı tavırla sabah saatlerinden gecenin geç saatine kadar cinsel temele dayalı ve istenmeyen ifadeler içeren çok sayıda mesaj gönderdiğini, kadın işçinin ise gönderilen bu mesajlar nedeniyle korku ve endişe yaşadığı belirtildi.

Tek bir mesaj ile yetinmeyen A.N.'nin ısrarcı tavırla tüm güne yaymak suretiyle birden fazla mesaj göndermesinin münferit olay olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Yargıtay Genel Kurulu, A.N.'nin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğini belirterek Bakırköy 6. İş Mahkemesinin verdiği direnme kararını bozdu.

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