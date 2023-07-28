Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Ev kiralama platformu Airbnb, cebini dolduruyor. Kiralayan, ev sahibi, aracı kazanıyor. Devlet ise vergi kaybı yaşıyor.

Otel fiyatlarının yüksek olması, vatandaşı kiralık evlere yöneltti. Sarı sitelerdeki ev ilanları arttı. Sektörün en büyüğü küresel hizmet veren Airbnb geçen sene dünya genelinde 1 milyardan fazla konaklamaya aracılık etti.

Vatandaş yüzünü görmediği kişinin evini kiralıyor. Ev sahibi de kiracısını bilmiyor. Sistem ise alacağı komisyona bakıyor.

ABD ve Avrupa'da ofis açıp turizm vergisi veren Airbnb, yılda 50 bine yakın ev kiraladığı Türkiye'de hiç bir bedel ödemiyor. Sistem büyükşehirlerde kiralık ev sorununu körüklüyor.

Yüzde 25'lik kira sınırına takılmak istemeyen kimi ev sahipleri, evini Airbnb'ye veriyor. Resmi kayıt tutulmadığı için arayiş olaylarına kapı aralanıyor.