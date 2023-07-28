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Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı

Memur-Sen Yönetim Kurulu; Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2023 yılı için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 yılı için yüzde 8,8'den yüzde 33'e güncellemesine ilişkin açıklama yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 08:50, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 09:17
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Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı

Memur-Sen Yönetim Kurulu; Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2023 yılı için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 yılı için yüzde 8,8'den yüzde 33'e güncellemesine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada; Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini; 2023 yılı için %22,3'ten 35,7 puan artışla %58'e, 2024 yılı için %8,8'den 24,2 puan artışla %33'e güncellediği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Memur-Sen olarak; Merkez Bankası'nın yıllardır sabit tuttuğu yüzde 5 enflasyon hedefinin piyasa verilerinden uzak olduğunu, Temmuz ayında gerçekleşen fiyat artışlarının enflasyonu tetikleyeceğini ve sabit gelirlileri olumsuz etkileyeceğini açıkça ifade etmiştik. Bu çerçevede; 2024 yılında oluşacak enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurarak, enflasyonun kamu görevlileri üzerindeki etkisini en aza indirmek için 2024 yılında 3'er aylık dönemler itibarıyla teklifte bulunmuş, enflasyon kaynaklı kayıp yaşanmaması için refah payının verilmesi gerektiğinin altını çizmiştik" denildi.

HÜKÜMET, HAKLI VE DOĞRU TEKLİFLERİ GÖRMELİ

Açıklamanın devamında ise, "Nitekim bugün Merkez Bankası'nın piyasa ve fiyat istikrarının 2025 yılında sağlanacağı açıklaması, Memur-Sen'in 2024 yılı için 3'er aylık, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibarıyla toplamda yüzde 110 artış içeren Toplu Sözleşme Teklifi'nin haklılığını doğrulamış, makuliyetini ispatlamıştır. Kamu İşvereni, Memur-Sen'in haklı ve doğru teklifini görmeli, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate almalı ve enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle Toplu Sözleşme masasına gelmelidir" ifadeleri kullanıldı.

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