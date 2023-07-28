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Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, rekabetçi piyasa yapısını sürdürülebilir kılmak ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla otomotiv, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 09:05, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 09:26
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Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından stokçuluk ve fahiş fiyata karşı aldıkları önlemleri paylaştı. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Bolat, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

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