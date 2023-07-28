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Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor

Fed faiziyle dalgalanan ons altının yaz durgunluğu, yatırımcı faiz artışlarının durduğuna ikna olduğunda ve en büyük tüketici Hindistan'da düğün sezonu başladığında aşılacak.

Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 09:35, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 09:35
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Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor

Ekonomim.com'dan Evrim Küçük'ün haberine göre; Yılbaşından bu yana hedeflediği 2.000 dolara Fed'in güçlü faiz artışları nedeniyle bir türlü ulaşamayan ons altın için durgunluk sona ermek üzere. Fed'in faiz artışında perdenin inmek üzere olması ve dünyanın en büyük altın tüketicisi Hindistan'da yaklaşan düğün sezonunun kurumsal yatırımcıları altına davet etmesiyle fiyatlarda yükseliş beklentisi güçlü. Kısa vadede ise teknik görünümde değişim içinse 1.980 dolar barajının aşılması bekleniyor.

25 puan faiz artışıyla fiyat 1.982 dolara çıktı

Ons altın Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizin 25 baz puan arttığı FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte doların zayıfl amasından destek aldı. Ons altında fiyat 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1.982 dolar seviyesinin üzerini test etti. Fakat teknik açıdan önemli bulunan 1.980 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmayan sarı metal buradan satış gördü. Fiyatın 1.950 destek seviyesinin altına inip daha sonra ekonomik sinyallere bakarak yükselişine kaldığı yerden devam etmesi olasılıklar arasında. Anlamlı fiyat yükselişi için 1.987 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

Hindistan fiyatların güçlenmesi için önemli bir faktör olacak

State Street Global Advisors baş altın stratejisti George Milling Stanley, yaz aylarında bekle gör politikası izleyen kurumsal yatırımcının faiz artışlarının durduğuna ikna olması ve Hindistan'da beklenen talep artışı nedeniyle yaz sonunda sarı madene ilgisinin artacağını belirtiyor. Milling-Stanley, "Özellikle Ekim ayı civarında gelen ve yaklaşık altı ay süren Hint düğün sezonuna geçtiğimizde, altında yükseliş yarışına başlayacağımızı düşünüyorum" diyor.

JPMorgan, 2024 yılında yeni rekorlar bekliyor

Uzun vadede ise rekor beklentisi güçlü. Amerikan finans kuruluşu JPMorgan, ons altın fiyatının 2024 yılında yeni rekorlar kırmasını bekliyor. Kuruluş, ABD'de olası bir resesyonu öncesinde altın için bir fırsat gördüğünü ve faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla fiyatların yılsonuna kadar 2.000 dolar/ ons seviyesini, 2024'ün son çeyreğinde ortalama 2.175 doları görmesini bekliyor.

Çin'in üretimi 554 tona çıktı

Çin'in altın tüketimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.37 artışla 554.88 ton oldu. Çin devlet televizyonu CCTV'nin verdiği habere göre, aynı dönemde üretim yıllık yüzde 2.24 artışla 178.6 tona ulaştı. China Gold Association, altın işletmelerinin üretiminin 2023'ün ilk yarısında normale döndüğünü ve büyük ölçekli altın işletmelerinin, yüksek kaliteli altın kaynaklarını daha da yoğunlaştıracak olan birleşme ve satın almaları aktif olarak teşvik ettiğini bildirdi.

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