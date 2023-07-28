Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; Özel okulların bazıları, notlarını şişirip, takdirname verdi. Öğrencilerin, Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) bu bol keseden notlarla yükseltildi. 2023 YKS'ye giren öğrenciler, sınavın en kolay aşaması Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) döküldü. Aritmetik hesaplara göre diploma notu 90-100 olan bir öğrenci TYT'de 120 sorudan asgari 111 net yapması gerekirken, soruların yarısını bile çözemedi.

NOTLAR ŞİŞİRİLDİ

Çarpıklık bununla da bitmedi. 90-100 diploma notuyla mezun olan öğrencilerin OBP'si yükseldi. YKS sonuçlarına bu OBP puanları da 30 ile 60 puan arasında eklendi. Şişirilmiş OBP puanıyla kolejlerdeki öğrenciler, YKS'de, yüzbinlerce adayın önüne geçti. Devlet okullarındaki başarılı öğrencilere ise fazladan not verilmediği için mağdur oldu. Sınav başarılarına, OBP puanı eklenince sıralamaları geriledi.

SIRALAMA KAYDI

LGS'de dereceyle girilen İstanbul Erkek, Galatasaray, İzmir Atatürk gibi yüzde 0.01'lik dilimden öğrenci alan Türkiye'nin en yüksek puanlı okullarını hak ettikleri dereceyle bitiren öğrenciler, YKS'de başarılı olsalar da OBP yüzünden sıralamaları düştü. Notları şişirmeyen disiplinli ve başarılı tüm liselerdeki öğrenciler, OBP mağduru oldu.

BALON NOTLA 250 BİN ADAYIN ÖNÜNE GEÇTİ

ÖZEL bir lise öğrencisi 90.3 diploma notuyla takdirname alıp mezun oldu. TYT'de 120 sorudan Türkçe (18 doğru-15 yanlış), Sosyal (6 doğru-8 yanlış), Matematik (4 doğru- 11 yanlış), Fen (1 doğru) yaptı. AYT'de yaptığı 6 matematik ve 10 Türkçe sorusunun hepsi yanlıştı. Yanlışlar doğruları götürünce sıfır nete düştü. Diploma notu 90.3 olduğu için OBP'siz sıralaması TYT'de 1 milyon 591 bin 607 iken, OBP eklenince sırası 1 milyon 341 bin 590'a inip, 250 bin 117 adayın önüne geçti.

KOLEJDE DERECELİ, YKS'DE DÖKÜLDÜ

Özel fen lisesi öğrencisi 93.67 diploma notuyla mezun oldu. Bu dereceyle TYT'de 120 sorudan en az 111 net yapması gerekirken, 41 net yaptı. 50 ile 100 arası bir diploma notuna göre değerlendirilseydi, en az 53 net yapmalıydı. OBP'siz sıralaması 670 bin 435 iken, OBP'de 56.21 puan eklenince, 581 bin 757. sıraya yükseldi. OBP'yle diploma notu şişirilince, 97 bin 678 adayın önüne geçti.

HAVADAN 52.5 PUAN

Özel bir Anadolu lisesi aday 87.6 diploma notuyla mezun oldu. TYT'de 120 sorudan en kötü olasılıkla bile 45 net yapması gerekirken, 27.25 net yapabildi. YKS puanına, OBP' den 52.5 puan eklenince başarı sırası 1 milyon 402 bin 948 iken, 1 milyon 225 bin 115'e indi. Sınavda başarılı olmasa da, okulda şişirilmiş diploma notundan sıralamada 177 bin 833 öğrenciyi geçti.

DEVLETTE OKUYAN DERECELİ ÖĞRENCİNİN SIRASI DA KAYDI!

Adana'daki bir devlet Anadolu lisesi mezunu aday, YKS'de Türkiye 740'ıncısı oldu. Sınav sonucuna, OBP eklenince sıralaması 929'a düştü. TYT'de 120 sorudan sadece 5'ini yanlış yapmıştı. AYT'de matematikte 40 doğru 0 yanlış, fizik 14 doğru 0 yanlış, Kimya 13 doğru 0 yanlış, Biyoloji 12 doğru 1 yanlışı vardı. Yani AYT sayısalda sadece 1 yanlışı vardı. Ama 469 olan OBP notu eklenince 189 sıra birden geriledi. Okulda hocaları adil davranıp sınav notlarını şişirmemişti.

EĞİTİM UZMANLARI NE DEDİ?



"OBP ACİLEN KALDIRILMALI"

Cihan Yeşilyurt: "2022-2023 YKS kolay olduğu için OBP daha çok etkiledi. Okul diploma notuyla hesaplanan OBP puanı, çok büyük adaletsizliğe yol açtı. Öğrencilere okulda hak etmediği yüksek notların verilmesi adayların üniversiteye yerleşmesinde eşitliği bozdu. Üst başarı sırasındaki adaylar OBP nedeniyle binlerce kişi geriye düşerken, alt sıralarda değişim 200-250 binlere çıktı. OBP acilen kaldırılmalı."

"DEVLET OKULUNDAKİ ÇOCUKLAR CEZALANDIRILIYOR"

Salim Ünsal: "Okul notları ve OBP, bu sistemin en arızalı aparatlarından biri haline gelmiştir. Sınav sonuçlarına bakınca çok net şahit oluyorsunuz. OBP, devlet okullarında hakkıyla not alan çocuğun cezalandırıldığı bir sisteme dönüştü. Standardını kaybetmiş okul notları, eşitlik ve adaleti sağlamıyor."

"ÖĞRENCİLER ÇOK CİDDİ HAKSIZLIĞA UĞRUYOR"

Servet Gülsün Şirin: "OBP, öğrenci performansını yansıtmıyor. Okullar, eğitim sistemi, sınavlar farklı ama çocukların OBP'si aynı sınavlardan geçmiş gibi hesaplanıyor. Öğrenciler, çok ciddi haksızlığa uğruyor. A okulundaki öğrenci, B okulunda okusa daha fazla OBP alabilecekken, eğitimi zor iddialı okulu kazanıp, okuduğu için YKS'de mağdur oluyor."