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Dış ticaret açığı yüzde 37 düştü

Türkiye'nin ticaret açığı haziranda yüzde 37,3 azalarak 5 milyar 160 milyon dolara geriledi. 6 aylık dış ticaret açığı ise yüzde 18,7 arttı: 61.2 milyar dolar.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 10:38, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 10:38
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Dış ticaret açığı yüzde 37 düştü

Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 düşerek 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan 5 milyar 160 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2022'de yüzde 73,9 iken geçen ay yüzde 80,2'ye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-haziran döneminde yüzde 18,7 artarak 61 milyar 235 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2022'de yüzde 70,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 66,8'e geriledi.

- Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan 19 milyar 547 milyon dolara geriledi. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan 19 milyar 846 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu.

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