Altının gram fiyatı 1.690 seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 1.684 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.688 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.948 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.