Ekmek parasını 7 köyün ekmeğini dağıtarak kazanıyor

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinin Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Dökme, 5 yıldır kendi aracı ile kapı kapı dolaşarak ekmek dağıtıyor. 7 yıldır sürdürdüğü işini severek yapan Dökme, 7 köyün günlük 700 ekmeğini 7 saatte dağıttığını ifade etti.

Ekmeğini ekmek dağıtarak kazanan Dökme, "Bertiz mevkiimizdeki 7 köye ekmek dağıtımı yapıyorum. Her gece 2-3 gibi şehir merkezinden ekmekleri alıp çıkarım. Köydeki insanları kapı kapı gezerek tek tek ekmeklerini dağıtırım. İşim bu. Günlük 700 civarında ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ekmek dağıtım işi bittikten sonra köydeki insanlarımızın işlerini hallediyorum" dedi.

Çeşitli ürün toplayan köylülerin ürünlerini alıp şehre götürdüğünü de belirten Dökme, onları satan köydeki sakinlerin gelirle kışlık yiyeceklerini aldıklarını, kalanı da harçlık yaptıklarını ifade etti.