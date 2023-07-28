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Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor

Memur ve memur emeklisinin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Yetkili konfederasyon Memur-sen, 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif edeceklerini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 11:44, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 11:48
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Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

120 maddelik teklif kamuoyuyla paylaşıldı

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşan Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

"2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde talep edecekleri zam oranları ve beklentilerine yönelik şunları kaydetti;

Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin liradan kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan bin 650 liranın başlangıçta bir defa tanzimini istiyoruz.

2 yıllık enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği altışar aylık dönemler itibarıyla tekliflerimizi sunuyor, refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimiz ile birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 ocak ayında 29 bin 700 lira olmuş olacaktır.

"Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini teklif ediyoruz"

Bununla birlikte kamuda ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum. Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ödemmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık bin lira olarak ödenmesini, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını ve yapılan vaadin yerine gelmesini, sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışında tutulan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, dini bayramlarda 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve bu yardımın emeklilere de verilmesini özellikle teklif ediyoruz.

"Seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz"

Emekliler boyutu ile mağduriyetin herkes tarafından bilindiği Cumhur İttifakı'nın ortakları tarafından da görüldüğü gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını özellikle ifade ediyor ve istiyoruz. Mühendis, şube müdürü, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemelerinin iyileştirilmesini istiyoruz çünkü kamuda ücret skalasında ciddi çarpıklıklar oluşmuştur. Burada hakkaniyetin sağlanması gerekiyor.

"Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini teklif ediyoruz"

Yardımcı hizmetler sınıfı uzun süredir gündemde tuttuğumuz, geçen toplu sözleşmede de ısrarla üzerinde durduğumuz bu toplu sözleşmede de yine masaya özellikle getirdiğimiz bir sınıf. Onun için yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına aktarılmasını istiyoruz.

Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının ihtiyari kurumların keyfine göre değil icbari olmasını KPDK'da önceden aldığımız karar gereği 3 yılı aşmayacak şekilde tüm kurumlarda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının zorunlu olarak yapılmasını istiyor ve teklif ediyoruz.

"2024'te refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2 zam istiyoruz"

Aynı gün açıklama yapan, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, talep edecekleri zam oranlarını ve beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. Kahveci, 2024 yılının tamamı için refah payı dahil yüzde 100,2 zam talep ettiklerini açıkladı. 2025 yılının tamamında ise tüm maaşlara yüzde 58,4 zam istediklerini söyledi.

Kahveci, "2024 yılının ilk altı aylık dilimi için yüzde 40, ikinci altı aylık dilimi için yüzde 30, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz. 2025 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz.

2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58,4 zam olarak özetlenebilir. Önümüzdeki yıl için en düşük memur maaşına 20 bin 941 lira, ortalama memur maaşları için ise 25 bin 101 lira zam istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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