Ağrı Dağı'nda Arkeolojik İzler Konferansı

Bu kez kendi şehrinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan V. Uluslararası Büyük Tufanının Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri Konferansı, Doğubeyazıt'ın Aşağı Tavla Köyü'nde (Paraşüt Vilagge) gerçekleştirilecek. Konferansa Iğdır Üniversitesi, Doğubeyazıt İnanç Turizmi Araştırma Geliştirme Derneği, Noah's Ark Ministries International Limited ve Çamlıbel Medya Grubu Başkanı Veysel Çamlıbel öncülük etmekte. Konferansta Ağrı Dağı ve yakın çevresiyle ilgili bildiriler kabul edilecek.

Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağında bilinen dünyanın yok olduğu Nuh tufanı ve yeniden yaşamı başlatan Nuh gemisinin dağa inme bulguları ve bunun bölgeye yansıması bu önemli ve anlamlı etkinlikle beşinci kez buluşulacak.



Birbirinden önemli etkinliğin yapılacağı Konferansın sonunda Ahmet Ertuğrul'un (Paraşüt) Nuh'un Gemisi ve yöredeki kalıntılardan derlenmiş eserlerden oluşan koleksiyonu sergilenecek.