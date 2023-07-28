Depremde 40 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidine 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması nedeniyle 40 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı binanın firari müteahhitleri Aybaba ve kızı Çelik hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yapının üzerine inşa edildiği alanda taşıma gücü sorunu gözükmediği, binanın yıkılmasında zeminden kaynaklı neden bulunmadığı aktarıldı.

- "Kusurlu imalat"tan sorumlu tutuldular

Numuneler üzerindeki analizlere yer verilen raporda, "Yapıdan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan yapı müteahhitleri Abdullah Aybaba ile Eda Aybaba Çelik'in sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İnşaatın tekniğine uygun imal edilmesinden sorumlu olan sanıkların, yıkılan binanın proje yapım ve iş bitimi aşamasında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Binanın göçük altında kalması sonucu 40 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.