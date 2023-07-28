Dünyaca ünlü Anzer balının fiyatı arttı

Rize'nin eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı, hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Bu yıl ise üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu yıl 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2300 rakımda Anzer öalı üretimi gerçekleştiren arıcılar, bal sağımını ağustos ayında yapacak. Bu yıl kilosu 2 bin 500 TL olarak açıklanan ve imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer balı, sağımın ardından kalite kontrolü yapılmak üzere yola çıkacak.

"Anzer balının fiyatı 2 bin 500 TL olarak belirlenmiştir"

Yaşanan zamların ardından Anzer balının fiyatının 500 TL arttırıldığını belirten Muzaffer Deniz, "2023-2024 yılı sezonu için Anzer balı üretimimiz devam etmektedir. Bu yıla ait fiyat belirlemesini yapmış bulunmaktayız. 2023-2024 yılı sezonunda 1 kilo Anzer balının fiyatı 2 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında yarım kilo Anzer balının fiyatı bin 250 TL iken, 250 gramlık şişesi ise 635 TL olarak belirlendi. Ülkemizde ekonomik kriz devam etmekte. Dışarıda yapılan zamma karşılık biz de zam yaptık. Çok yüksek oranda bir zam yapmadık. Alım gücü burada önemli" ifadelerini kullandı.

"Rekolte hava şartlarına baktığımız zaman normal gözükmekte"

Rekoltede bir düşüş yaşanmayacağını söyleyen Deniz, "Anzer balı üretimimiz devam etmektedir. Takriben ağustos ayının ortalarında bal sağımı yapılacaktır. Rekolte hava şartlarına baktığımız zaman normal gözükmekte. Daha bal sağımına başlamadık. Kovanları açtığımızda esas durum belli olacaktır ama hava şartlarına baktığımız zaman çok yüksek olmasa bile rekoltenin normal olduğunun kanaatindeyiz. Daha balların sağımı yapılmadı. Yapıldıktan sonra üreticimiz kooperatifimize getirerek rekolteyi belirleyeceğiz. Bizim yaylamızda bal üretimi fazla yapılmıyor. Bir kovanımızda ortalama 2 buçuk kilo ile 6 kilo arasında bal olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Gerçek Anzer balını tüketiciye ulaştırmak için coğrafi işaret logosu zorunludur"

Sahte Anzer balına karşı uyaran Deniz, balların üzerinde coğrafi işaret logosu bulunması gerektiğini ifade ederek, "Anzer balı 2019 yılında Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde ve kooperatiflerin de desteğiyle Tarım Bakanlığımızca coğrafi işaret almıştır. Coğrafi işaret demek, bu balın sadece Anzer Vadisi içerisinde üretildiğini göstermektedir. Bu anlamda gerçek Anzer balını tüketiciye ulaştırmak için coğrafi işaret logosu zorunludur. Bunun yanında bir kazıma var. Onu kazıyarak altında seri numarasını görebiliriz. Bu kare kodu okuttuğumuz zaman bu seri numarasıyla bu bal daha önce satıldı mı satılmadı mı diye görebiliriz. Bir de kavanozun üzerinde Anzer balı ibaresi olmak zorundadır. Tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken unsurlar vardır. Anzer balı ibaresi olmayan, coğrafi işaret logosu olmayan, kelime oyunlarıyla Anzer sahte bal satımı gerçekleştirilmektedir. Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden Anzer balı olduğu tespit edilmemiştir. Bu balın Anzer balı olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi analizinden geçmesi lazım. Hacettepe Üniversitesi'nde Anzer balının floraya uygun olduğu belirlendikten sonra gıda laboratuvarında gıda analizi yapılmaktadır. Ayrıca balın dolumu Rize Arıcılar Birliğinde yapılmaktadır. Son zamanlarda yurt dışından gelen tüketicilerimizin buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.