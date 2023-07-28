Yabancıların müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine zam

MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Borsa 7000 puana dayandı
Borsa 7000 puana dayandı
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
3 yılın yol haritası belli oldu: Mecburi istikamet tasarruf!
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Cebini dolduruyor, vergi vermiyor! O uygulamalara denetim şart
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Ek MTV'nin uygulama esasları belli oldu
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
Tercihte bu bölümleri es geçmeyin: Hem iş garantisi hem maaş gibi burs
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yabancıların müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine zam

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine girişte, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satışlarında 1 Ağustos'tan itibaren güncel fiyat uygulanmaya başlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 13:00, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 13:37
Yazdır
Yabancıların müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine zam

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 350'yi aşkın müze ve ören yerine Türk vatandaşlarının 60 liraya sınırsız ziyaret etmesi uygulamasının devamına ilişkin 16 Temmuz'da karar alındığı anımsatıldı.

Bu yerlere, 1 Ağustos'tan itibaren ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği belirtilen açıklamada, yabancıların girişlerinde de bu tarih itibarıyla güncel fiyat uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

- Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı

Türkiye Müzeleri mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber