Cam balkon takarken 7. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 29 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Caddesi üzerinde bulunan bir siteye cam balkon takmak için gelen Enes K. ekip arkadaşıyla 8 katlı binanın 7. katına çıktı. Burada takacakları cam balkon için balkon duvarına çıkan 27 yaşındaki genç, bir anda dengesini kaybetti. Taktığı cam balkon oluğuna tutunmak isterken 7. kattan ticari aracın üzerine düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme polisinin incelemeleri sonrası 27 yaşındaki gencin kesin ölümünün tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.