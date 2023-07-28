Araştırma Görevlilerine lisansüstü eğitimde kolaylık!
Yükseköğretim Kurulu, yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlilerinin aynı üniversitede doktoraya doğrudan kayıt yaptırabilmelerine yönelik kararını genişletti.
Hatırlanacağı üzere, 2 Eylül 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında,
2547 sayılı Kanunun 50-d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin yüksek
lisans eğitimlerini tamamladıkları üniversitelerin asgari doktoraya giriş şartlarını
taşımaları halinde doğrudan doktora programlarına kayıt yaptırmalarına imkan
veren bir karar alınmıştı.
Yükseköğretim Kurulu bu defa, alınan kararın 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi
uyarınca görev yapan araştırma görevlilerini de kapsadığını, bundan böyle tüm
araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine genel kontenjanlardan ayrı olarak
yüksek lisans eğitimlerini tamamladıkları yerde devam edebilmelerini sağlayan
yeni bir karar aldı.
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