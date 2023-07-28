Araştırma Görevlilerine lisansüstü eğitimde kolaylık!

Hatırlanacağı üzere, 2 Eylül 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 50-d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin yüksek lisans eğitimlerini tamamladıkları üniversitelerin asgari doktoraya giriş şartlarını taşımaları halinde doğrudan doktora programlarına kayıt yaptırmalarına imkan veren bir karar alınmıştı.



Yükseköğretim Kurulu bu defa, alınan kararın 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlilerini de kapsadığını, bundan böyle tüm araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine genel kontenjanlardan ayrı olarak yüksek lisans eğitimlerini tamamladıkları yerde devam edebilmelerini sağlayan yeni bir karar aldı.



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