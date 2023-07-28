MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi.



Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.



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