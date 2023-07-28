MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nda şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları meb.gov.tr'de açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 14:39, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 14:39
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30
ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi.
Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.
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