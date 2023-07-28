ORC Araştırma sordu: Bursa BB Başkanı kim olmalı?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? (Açık uçlu)

Araştırma 1800 katılımcı ile 25-27 Temmuz tarihleri arasında yüz yüze yapıldı.

ORC Araştırma Bursa'da yaşayan vatandaşlara "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" diye sordu.

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