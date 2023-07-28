Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemer'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya-Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiperane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık."