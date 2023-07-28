Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 16:04, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 16:05
M.C.K. (19) idaresindeki 16 VU 960 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Kayıhan beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki B.K. (33) yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki M.K. (53), K.K. (42), G.K. (15) ve G.K. (13) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.