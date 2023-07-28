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Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 6 ayda yüzde 88,8 arttı

Geçen yıl sonu itibarıyla 14 bin 552 olan elektrikli otomobil sayısı, bu yıl haziran sonunda 27 bin 476'ya yükseldi- Hibrit otomobil sayısı ise aynı dönemde 134 bin 662'den 172 bin 158'e çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 16:32, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 16:33
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Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 6 ayda yüzde 88,8 arttı

- Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkması ve şarj istasyonlarındaki artışla birlikte ülkede elektrikli otomobil sayısı da hızla artmaya başladı. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı son 6 ayda geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 88,8 artarak 27 bin 476'ya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yıl ocak-haziran döneminde Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 otomobilin yüzde 67,2'sinin benzinli, yüzde 19,6'sının dizel yakıtlı, yüzde 8,6'sının hibrit, yüzde 3'ünün elektrikli ve yüzde 1,6'sının LPG'li olduğu görüldü.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 706 bini aşkın otomobilin ise yüzde 36,4'ü dizel, yüzde 34,3'ü LPG'li, yüzde 27,8'i benzinli, yüzde 1,2'si hibrit ve yüzde 0,2'si elektrikli araçlardan oluştu.

Geçen yıl sonuna göre bu yıl haziranda bütün yakıt türlerinde otomobil sayısında artış gözlendi. Artışlara bakıldığında elektrikli otomobiller dikkati çekti.

Ülkede elektrikli otomobil sayısı geçen yıl sonunda 14 bin 552 olarak kayıtlara geçmişti. Elektrikli otomobil sayısı haziranda geçen yılın sonuna göre yüzde 88,8 artarak 27 bin 476 oldu. Türkiye'nin otomobili Togg'un kullanılmaya başlaması ve şarj istasyonlarındaki artış da elektrikli otomobillerin sayısındaki yükselişe katkı sağladı.

- Hibrit otomobillerin sayısı yüzde 55,3 arttı

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerin artışı da dikkati çekti. Hibrit otomobil sayısı geçen yıl sonunda 134 bin 662 olarak hesaplanmıştı. Bu sayı, haziran sonu itibarıyla yüzde 27,8 artışla 172 bin 158'e ulaştı.

Bu dönemde benzinli, dizel ve LPG'li otomobil sayılarında ise artış sınırlı kaldı. Benzinli otomobillerin sayısı yüzde 6,9 artarak 4 milyon 82 bine çıktı. Dizel otomobillerin sayısı yüzde 1,7 yükselerek 5 milyon 351 bin ve LPG'li otomobillerin sayısı yüzde 0,6'lık artışla 5 milyon 38 bin olarak kayıtlara geçti.

Otomobillerin yakıtlarına göre son 5 yıllık dağılımı şöyle:

Benzin

Dizel

LPG'li

Hibrit

Elektrikli

Bilinmeyen

2022

3.817.104

5.261.876

5.005.563

134.662

14.552

35.595

2023 Haziran

4.082.014

5.350.994

5.038.034

172.158

27.476

35.486

Artış oranı

6,9

1,7

0,6

27,8

88,8

-0,3

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