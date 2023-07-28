Bitlis'te hükumet konağı önünde kontrollü patlatılan poşetten ders kitapları çıktı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hükümet konağı önüne bırakılan poşet, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 17:21, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 17:22
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümet konağı önünde şüpheli bir poşet olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Çevrede güvenlik tedbiri alınırken şüpheli poşet Bomba İnceleme ve İmha ekiplerince fünye ile patlatıldı.
İncelemede poşetten ders kitapları çıktı.
Poşetin fünye ile patlatılması ve ortaya çıkan kitaplar kameraya yansıdı.