Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 675 bin lira, en yüksek 1 milyon 706 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 66 milyon 656 bin 123,50 lira, işlem miktarı ise 3.594,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 71 milyon 257 bin 78,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Golden Global Yatırım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: