Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 18:06, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9420
|26,9430
|26,9530
|26,9540
|Avro
|29,6600
|29,6610
|29,7530
|29,7540
|Sterlin
|34,6050
|34,7180
|34,6510
|34,7640
|İsviçre Frangı
|31,0680
|31,2230
|31,0360
|31,1910
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9120
|26,9920
|26,9230
|27,0030
|Avro
|29,6200
|29,7000
|29,7130
|29,7930
|Sterlin
|34,5450
|34,7550
|34,5910
|34,8010