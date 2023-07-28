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'Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024'te Türk basketbolunun hizmetine sunacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz'

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 19:30, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 19:55
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'Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024'te Türk basketbolunun hizmetine sunacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1,5 yıl önce inşasına başlanan Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni Mart 2024'te Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu salonda Basketbol Milli Takımı'nın milletçe herkesi gururlandıran nice başarılarını izleme, unutulmaz mücadelelerini takip etme fırsatı bulduklarını, ancak salonun artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını ve talebe cevap veremediğini kaydetti.

- "Yapının depreme dayanıklılık açısından ciddi sorunları vardı"

Yapının eski olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1979 yılında temeli atılıp, 1989 yılında hizmete alınan binanın depreme dayanıklılık açısından ciddi sorunları vardı. Türkiye'nin spor altyapısını güçlendirme hamlelerimiz çerçevesinde burayı yıkıp yeni baştan yapma kararı aldık. Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık. Bu görevi de yaptığı binalarla ülkemizin yüz akı olan TOKİ Başkanlığımıza verdik. TOKİ Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği içinde süratle çalışmalarına başladı. 2021 senesinin kasım ayında ihalesi yapılan inşaat projemizde kısa sürede çok büyük ilerlemeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün spor kompleksinde gelinen aşamayı gördüklerini, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını, Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem bir tesisi İstanbul'a kazandırıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Sağlam, güvenli, çevreye uyumlu, FIBA standartlarına sahip yeni spor kompleksinin inşaatının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin özelliklerine ilişkin şunları söyledi:

"Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu bulunuyor. Ayrıca sporcu ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir otel ve kamp merkezimiz mevcut. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlara uyumlu bir mimarisi olan yapı, 22 bin metrekare toplam yeşil alana sahiptir. Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı, 68 bin metrekare ihale alanı olan tesis içinde basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, mescit, alışveriş, konser ve yeme içme alanları ile otopark vardır. Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası maçlar, turnuvalar, yerli ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet verecek."

- "Merkezi 2024 senesinin mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi inşallah 2024 senesinin mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, son 21 yılda Türkiye'nin spor altyapısının geliştirilmesine verdiğimiz önem ve bu amaçla yaptığımız yatırımlar herkesin malumudur. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını, 1575'ten 4 bin 340'a yükselttik." dedi.

Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 59'a, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını ise 46'dan 622'ye çıkardık. Spor salonlarımızın sayısını ise 372'den 904'e getirdik. Altyapı yatırımlarını sporcu yetiştirmeye yönelik projelerimizle destekledik. Her yaş grubundan insanımızı spor yapmaya, muhakkak bir spor dalıyla düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çalışmaları neticesinde lisanslı sporcu sayısının 278 binden 14 milyon 390 bine, faal sporcu sayısının ise 206 binden 4 milyon 315 bine çıktığını söyledi.

- "Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum"

Antrenör sayısının 308 bini bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor kulüplerimizin sayısı 6 bin 35'ten bugün 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği de yıldan yıla yükseliyor. Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalyayı kazandığımız olimpiyat oldu. Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda bile hamdolsun artık sporcularımız kürsüye çıkıyor, madalya kazanıyor, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletiyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haberler alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıkların da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum. Türk sporunun, özellikle basketbolumuzun gelişmesine verdiğimiz önemin en güzel göstergesi işte bu tesistir. Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşasında ter döken, mimarından mühendisine, işçisine tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan'a, incelemeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu.

Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilere basketbol topu hediye etti.

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