Şehirlerarası otobüs firması çalışanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, çocuğa cinsel istismar suçundan dün gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2023 20:13, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2023 21:09
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı B.G, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün akşam, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sinop'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli B.G'nin (19) şehirlerarası otobüs firmasında çalıştığı bilgisine ulaşmış, ilçe terminaline giriş yapan otobüsteki zanlı gözaltına alınmıştı.