Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı

Açıklamada, ikinci bir karara kadar, Karaçal, Yukarıdüğencili, Çaldere, Çamalan, Gedikli, Ketendere, Gökçebayır, Düğencili ve Merkez mahallerinde hayvan hareketlerine kısıtlama getirildiği ifade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karaçal Mahallesi'nde ekiplerin işletme ziyareti sırasında şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

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