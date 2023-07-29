SpaceX, Jupiter 3/EchoStar uydusunu fırlattı

Dünyanın en büyük ticari uydusu Jupiter 3/EchoStar'ı taşıyan Falcon Heavy roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde SpaceX şirketi tarafından fırlatıldı. Fırlatma Kompleksi 39A'dan ayrılan roket görüntülendi.

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