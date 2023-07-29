Seçimden bu yana %62 prim yaptı, yeni zirve neresi?

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimiyle beraber, ortodoks politikalara geçiş mesajları bankacılık endeksine pozitif yansıdı. Banka karlılıkları üzerinde baskı yaratan regülasyonların hafifletileceğine yönelik beklentiler ve o günden bugüne atılan adımlarla banka hisselerinde hızlı yükselişler gözlendi.

Dün Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına atanan Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan, piyasalar tarafında olumlu karşılanırken; regülasyonların kaldırılmasına yönelik beklentileri de kuvvetlendirdi.

Bilançolar beklenenden iyi geliyor

Yanı sıra bankalardan beklentilerin üzerinde gelmeye devam eden ikinci çeyrek kar rakamları da yükselişi destekliyor. Akbank, ikinci çeyrekte 17,2 milyar TL beklentisine karşın, 20,3 milyar TL net kar elde ederken, Garanti BBVA, ikinci çeyrekte 15,9 milyar TL olan piyasa beklentisini aşarak, 18,47 milyar TL net kar açıkladı. Yapı Kredi'nin ikinci çeyrek karı ise 11,5 milyar TL ile piyasa beklentilerine paralel geldi.

9 haftanın 8'inde yükseldi

Bankacılık endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 27 yükselirken; ikinci tur seçimlerin bitmesinden bugünkü kapanışına kadar yüzde 62 artış ortaya koydu ve tarihi zirvesini 6412 puana çekti. Ayrıca endeks, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasından sonra geçen 9 haftanın 8'ini yükselişle tamamladı.

Uzmanlar, bankacılık endeksinde 6600 puanın yukarı yönlü eğilimin devamı için kritik olduğuna dikkat çekerken, yeni ekonomi yönetiminin adımlarıyla borsaya yabancı girişinin de devam edeceğini öngörüsünde bulunuyor.

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

"Bankacılık endeksinde 6600 puan kritik"

Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak: Akbank'ın ardından Garanti Bankası'nın net karının da piyasa beklentilerini aşması; bugünkü işlem gününde Bankacılık endeksine (XBANK) olumlu yansıdı. Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksine etkisi açısından da kritik olan ve bundan sonra açıklanacak olan banka finansallarını da bu kapsamda dikkatle takip edeceğimiz Bankacılık Endeksi için ayrıca; üç önemli ekonomistin TCMB başkan yardımcılığına atanmış olması, sektörü zora sokan regülasyonların kaldırılması açısından umutları güçlendirmişe benziyor.

Şuan için 6320 civarında fiyatlanan bankacılık endeksine teknik olarak baktığımızda ise, son iki gündeki yükselişin devam etmesi halinde; 2022 Ekim ayından başlayan yükselen kanalın üst bandı kritik olacak. Mevcut görünümde 6600 seviyesine denk gelen kanal üst bandı kalıcılıkla geçilecek olursa; yükseliş hareketi ivme kazanabilir. 6600 altında kalıcılıkta ise; teknik olarak 5600 seviyesine doğru düzeltme hareketi oluşma ihtimalini dışlamamak lazım.

"İyi gelen bilançolar performansta en önemli sebep"

Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin: Bankacılık sektöründe bu hafta başlayan karların beklenenden daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Akbank'ın karı piyasa beklentisinin oldukça üzerinde geldi. Bir ay öncesine kadar aslında bankacılık sektörünün ikinci çeyreğe geldiğini, birinci çeyreğe göre biraz daha zayıf gelmesi bekleniyordu. Ama sebep, ikinci çeyrekte özellikle yükselen TL mevduat faizlerinin karlılığı negatif etkilemesi olacaktı. Ancak mayıs ve haziran aylarında dövizde yaşanan rutinde bankaların hazine departmanları tarafından iyi değerlendirilmiş ve bankalar buradan önemli trading karları sağlamışlar. O yüzden bankaların iyi gelen bilançolarının bu haftaki performansta en önemli sebep olduğunu düşünüyoruz.

Ama onun dışında da baktığımızda dün yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın enflasyon raporu sunumu piyasa tarafından oldukça beğenildi ve piyasaya güven verdi. Enflasyon beklentilerinin daha piyasa tahminleriyle örtüşür olması uzun zamandır görmediğimiz bir olaydı. O yüzden bu pozitif bir mesaj verdi. Bununla birlikte merkez bankası para piyasası kurulundaki değişiklikler de piyasa tarafından olumlu algılandı. Baktığımızda Türkiye CDS'lerinin dünden beri düşüşe devam ettiğini görüyoruz. Şu an itibarıyla 406, dün toplantı öncesinde 440 idi. Mayıs ayında 700'e kadar yükselmişti. Bu da genel olarak Türk varlıklarına karşı riskli iştahın arttığını gösteren önemli bir gösterge.

"Bankacılık hisselerine neler olumlu yansıdı?"

Dinamik Yatırım Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş: Bankacılık hisseleri uzun bir dönem uygulanan regülasyonların etkisiyle çarpanlar bazında ucuz denilebilecek rakamlarda işlem gördüler. Seçimlerin ardından ortodoks politikalara yavaş da olsa geçisin dile getirilmesi, bunun için gerekli adımların atılmaya başlanması, içinde bulunduğumuz bilanço dönemiyle de birlikte beklenti üzerinde gelen rakamlar, kredi faizlerinde görülen gevşemeyle birlikte bankacılık hisselerine olumlu yansıdı.

Şenay ZEREN - Ekonomim