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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 09:51, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 09:52
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgiye göre, Çayırhan Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (44), boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç'yi (42) tartışma sonucu bıçakladı. A.Ç, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan şüpheli A.Ç. hastaneye kaldırılırken, kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

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