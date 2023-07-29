Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgiye göre, Çayırhan Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (44), boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç'yi (42) tartışma sonucu bıçakladı. A.Ç, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

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