Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 10:38, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 10:39
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Marmaris ilçesi Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yer aldığı 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.