Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yer aldığı 5 kişi yakalandı.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Marmaris ilçesi Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu belirlendi.

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