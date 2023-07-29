KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu başladı. Ankara'da adaylar belirlenen okullarda sınava girdi.

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