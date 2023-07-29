Suçla mücadele için adli bilim uzmanlarına talep artıyor

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, suçlarla mücadelede ve suçluların tespitinde adli bilim uzmanlarının bilgi ve becerilerinin büyük önem taşıdığını belirterek, adli bilimlerin, suçların çözülmesine katkı sağladığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atasoy, suç oranları arttığında, adli bilimlerin daha fazla suç olayını çözme, delil analizi ve suçla mücadelede kullanıldığını aktardı.

Suçlarla mücadelede ve suçluların tespitinde adli bilim uzmanlarının bilgi ve becerilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Atasoy, "Adli bilimler, suçların çözülmesine katkı sağlar. Bu bilimler sayesinde delillerin doğru bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yargı süreçlerine sunulması mümkün olur. DNA analizi, parmak izi tespiti, balistik incelemeler ve dijital adli bilim teknikleri gibi yöntemler, suç olaylarını aydınlatmada ve suçluların tespitinde önemli rol oynar." ifadelerini kullandı.

Atasoy, adli bilimler ve otopsi yardımcılığı alanında öğrencilere olay yeri incelemesi, parmak izi analizi, kimyasal analizler, ateşli silah incelemeleri, adli tıp gibi konularda teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırıldığını, bölümde öğrencilere, adli laboratuvarlarda çalışma ve suç olaylarına müdahale etme pratiği yapma imkanı da sağlandığını kaydetti.

Öğrencilerin gerçek yaşam senaryolarına benzer ortamlarda tecrübe edinerek adli bilimlerde etkin bir şekilde görev alabilecek donanımlarını geliştirdiklerine işaret eden Atasoy, "Üsküdar Üniversitesi'nde sunulan eğitim, kalitesi yönünden Türkiye ve uluslararası platformlarda iyi bir konumdadır. Öğrencilere verilen eğitim ve staj imkanları, mezunların iş gücü piyasasında rekabet edebilecek düzeyde donanımlı olmalarına yardımcı olur. Bu yıl adli bilimler 4. sınıf öğrencilerinden ikisi Los Angeles County Sheriff's Department Crime Laboratory'de 2 haftalık staja kabul aldı. Geçtiğimiz yaz aynı yerde 4 adli bilimler öğrencimiz staj yaptı. 2022 yılı mezun öğrenci Sena Deniz, İtalya Roma'da bulunan Sapienza Üniversitesi'nin Cognitive Forensic Sciences (Bilişsel Adli Bilimler) programından yüksek lisans için kabul aldı. Öte yandan, doktora öğrencimiz İnci Yağmur Tezbasan, merkezi ABD'de bulunan Uluslararası Adli Hemşireler Birliği tarafından 'ayın üyesi' seçildi." ifadelerini kullandı.

- Suçla mücadelede adli bilimler

Prof. Dr. Sevil Atasoy, adli bilimlerin, suçların çözülmesine ve suçluların tespitine yönelik teknik ve yöntemler sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bilimlerle elde edilen veriler ve analizler, toplumun suçlarla mücadele stratejileri ve cezalandırma politikalarının belirlenmesinde de kullanılabilir. Bölüm, adaletin sağlanması için suçun aydınlatılması temeline dayandığı için 'kriminalistik' dediğimiz fen dallarının suçu aydınlatmak üzere kullanılmasını gerektirir. Derslerimiz meslekidir. Öğrencilerimiz, adli fizik, adli kimya, adli biyoloji dersleri alır. Matematik, istatistik, bilişim gibi pek çok fen dersini de adli amaçlı kullanmak üzere alır. Fizik kurallarını kullanarak yüksekten düşme vakasında bir kişinin 'itilmiş mi yoksa düşmüş mü?' sorusunu aydınlatmayı öğrenirken, olay yerinden elde edilen tek bir kıl tanesinden bir kişinin DNA analizini yapıp bu kişinin kim olduğunu biyoloji bilgisini kullanarak öğrenmektedir. Adli bilimler, suçu önlemek üzere sosyal dallarını da kullanır. Bu sebeple öğrencilerimiz kriminoloji-viktimoloji dersleri ile adli bilimlerin sosyal yanını da öğrenmektedir.

Bölümde her fen dersinin pratik eğitimi de ovar. Önce teorik derste öğrenilen bilgi, ardından laboratuvarda öğrenciye pratiği yaptırılarak öğretilir. Adli bilimler, suçu aydınlatmak üzere fiziksel, biyolojik, kimyasal incelemeler gibi pek çok alanda analiz yapar. Bu nedenle Türkiye'nin tüm kriminal laboratuvarlarının sahip olduğu altyapının en yeni sistemlerine sahip olmak ve bu altyapı ile öğrencilere her türlü analizi yapabilme imkanı tanımak önemlidir. Öğrencilerimiz, mesleğe başladıklarında karşılaşacakları vakalarda kullanılacak ekipman ve tekniğe hakim olarak yetiştirilirler. Türkiye'de, Üsküdar Üniversitesi benim öncülüğümde adli bilimler lisans eğitimine başlayan ilk üniversitedir. Halen bu alanda en deneyimli üniversiteyiz. Türkiye'de adli bilimler ve otopsi yardımcılığı eğitimi konusunda önemli bir konumdayız. Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Adli Bilimler ve SHMYO bünyesinde Otopsi Yardımcılığı programını açtık."

- "Olay yeri inceleme uzmanları yetiştiriyoruz"

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Atasoy, Türkiye'de olaylara delil toplamak üzere çalışan olay yeri inceleme uzmanlarının polis ya da jandarma bünyesinde yer aldığını aktararak, "Öğrencilerimiz, kariyerine olay yeri inceleme üzerine devam etmek istediğinde her türlü delili tanıyıp toplayabilecek, paketleyip usulüne uygun şekilde kriminal laboratuvara teslim edebilecek şekilde iç ve dış mekan simülasyon olay yerlerinde uygulamalı olarak eğitilirler." ifadelerini kullandı.

Teknolojideki ilerleme ve adli bilimlerdeki yeniliklerin gençlerin bu alana ilgi duymasını sağladığını kaydeden Atasoy, "Adli bilimler bölümü, suçların çözülmesi ve yargı süreçlerine katkı sağlayan disiplinler arası bir alandır. Burada öğrenciler, adli bilim uzmanı olma yolunda ilerleyerek suç olaylarını inceleme, delilleri analiz etme ve yasal süreçlerde adli otoritelerle iş birliği yapma becerilerini kazanırlar. Adli bilimler bölümü mezunları; jandarma, polis departmanları, adli tıp merkezleri, özel adli bilim laboratuvarları, hukuk firmaları ve devlet kurumları gibi çeşitli kurumlarda iş imkanlarına sahiptirler. Aynı zamanda akademik kariyer ve araştırma yapma fırsatları da mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.