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FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusuna 15 yıla kadar hapis talebi

Adana'da terör örgütünün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan M.Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş çıkış yaptığı belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 12:20, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 12:22
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FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusuna 15 yıla kadar hapis talebi

- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'nın Paderborn kentindeki toplantılarını organize ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 Haziran'da tutuklanan M.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'nün Almanya'nın Paderborn şehrindeki sözde "üst düzey sorumlusu" olduğu ve toplantıları organize ettiği belirtilen M.Y'nin, burada örgütle iltisaklı bir dershanede de yöneticilik yaptığı anlatıldı.

- Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmiş

Dışişleri Bakanlığının da sanık hakkında daha önce ilgili makamlara suç duyurusunda bulunduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"FETÖ'nün yurt dışı hiyerarşik yapılanmasında yer alan sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı, yoğun yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin akabinde Türkiye'ye adli soruşturma tehdidinden kurtulmak amacıyla gelmediği ancak kaçak yollardan ülkeye giriş çıkış yaptığı, yakalandığı tarihe kadar yurda yasal yollarla dönmediği, örgütün yurt dışındaki hiyerarşik yapısına dahil olarak örgütle organik bir bağ kurduğu ve faaliyetlerini gizlilik esasına göre sürdürdüğü belirlenmiştir."

- "Sohbet toplantılarında konuşmayı o yapardı"

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.A'nın da ifadesi yer aldı.

Sanığın, Paderborn'daki örgütsel toplantıları yönettiğini öne süren E.A, şu ifadeyi verdi:

"M.Y. beni dini konularda konuşmalar yaptıklarını belirterek sohbete çağırdı. İlk olarak Paderborn'da örgütün etüt merkezi olarak kullandığı bir binaya gitmeye başladım. Bu sohbet toplantılarında konuşmayı M.Y. yapardı ve örgüt elebaşının videolarını izletirdi. M.Y, Paderborn'da FETÖ'nün en üst düzey sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Örgüt üyeleri ona 'abi' diye hitap ediyordu."

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