Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu 'X' ile değiştirmesi tartışma yarattı

KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
ÖSYM Başkanı sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladı
ÖSYM Başkanı sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladı
10 soruda 2023-YKS tercihleri
10 soruda 2023-YKS tercihleri
Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Dönüşümün yarısı yerinde yarısı rezervde
Dönüşümün yarısı yerinde yarısı rezervde
Merkez'de Boğaziçi ekolü: Erkan'ın A takımına tam not
Merkez'de Boğaziçi ekolü: Erkan'ın A takımına tam not
Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uzatıldı
Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uzatıldı
HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Borsa 7000 puana dayandı
Borsa 7000 puana dayandı
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci haftaya başlıyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
SGK açıkladı: Memur emeklisinin zam farkları ödeniyor
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Özel okullar notları şişirdi, YKS'de sıralama değişti iddiası
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Merkez Bankası'nın yönetimi Boğaziçi'ne geçti
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Altında yaz rehaveti bitiyor! Yeni rekorlar bekleniyor
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Memur-Sen: Merkez Bankası, tekliflerimizin makul olduğunu doğruladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu 'X' ile değiştirmesi tartışma yarattı

San Francisco şehir yönetimi, Elon Musk'ın Twitter binasındaki "kuş" logosunu "X" ile değiştirmesi hakkında, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 13:06, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 13:08
Yazdır
Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu 'X' ile değiştirmesi tartışma yarattı

Musk'ın, Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürerken, Twitter'ın San Francisco'da bulunan binasındaki "kuş" logosu da kaldırılarak yerine dev bir "X" logosu konuldu.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti.

San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

- Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirmişti

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber