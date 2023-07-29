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ÖSYM Başkanı 'KPSS mesaisi' yapan nüfus müdürlüğünü ziyaret etti

"Nüfus Müdürlüğü geçerli kimlik belgesi için, emniyet görevlilerimiz sınav binalarında sürecin sağlıklı yürütülmesi, sınava yetişemeyen adaylarımızın tüm imkanlarıyla sınava yetiştirilmesi için seferber oluyor. Bu teşekkür edilmesi gereken bir durum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 13:08, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 13:23
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ÖSYM Başkanı 'KPSS mesaisi' yapan nüfus müdürlüğünü ziyaret etti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları nedeniyle hafta sonu mesai yapan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Nüfus Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ersoy, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, KPSS'de bir mağduriyet yaşanmaması ve güvenliğin sağlanması için hafta sonu mesai yapan nüfus müdürlüğü memurları ve emniyet mensuplarına başarılar diledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, ziyareti sonunda çikolata ikramında bulunarak, özverili çalışmaları için personele teşekkür etti.

- "Devletin tüm kurumları adayların ihtiyaçları için teyakkuz halinde"

Ersoy, "Bu sınav sürecinin sağlıklı yürümesi anlamında paydaşlarımız, devletimizin kurumları var. Nüfus müdürlüğü ve emniyet müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Sağ olsunlar sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gece gündüz çalışıyorlar. Şu anda da zaten halihazırda bugün itibarıyla 2 bin 700 emniyet mensubu görev yapmakta." diye konuştu.

YKS sürecinde 90 bin civarında emniyet görevlisinin sınav sürecinin sağlıklı yürümesi için görev yaptığını anımsatan Ersoy, "KPSS sürecinde, üç haftalık süreçte 30 bin civarında emniyet görevlisi, adaylarımızın sınav sürecini sağlıklı, sıhhatli, temiz bir şekilde yaşamaları için görev yapıyor. Dolayısıyla biz de bugün onlara nezaket ziyaretinde bulunduk." dedi.

Ersoy, memur ihtiyacının giderilmesi için yapılan en önemli sınavda, güvenliğin sağlanması noktasında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün planlamaları dolayısıyla nezaket ziyareti yaparak teşekkürlerini sunduklarını dile getirdi.

- "Seferber oluyorlar"

İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür ettiğini belirten Ersoy, "Geçen sene 6 bin civarında adayımız kimliği olmadığı halde ilgili günün oturumlarında sınav süreci başlamadan önce sınava girdi. Dolayısıyla devlet 7/24, adayını sınavdan mağdur etmedi. Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve bizim temel şiarımız aday odaklılık, hiçbir adayın mağdur olmadan sınav sürecini sağlıklı yaşaması ve sınava girebilme imkanının ona sunulması. Bu anlamda da onlara teşekkür ettik." diye konuştu.

Devletin tüm kurumlarının, adayların tüm ihtiyacı için teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Özellikle Nüfus Müdürlüğü geçerli kimlik belgesi için, emniyet görevlilerimiz sınav binalarında sürecin sağlıklı yürütülmesi, bunun yanında da sınava yetişemeyen adaylarımızın tüm imkanlarıyla sınava yetiştirilmesi için seferber oluyorlar. Bu takdire şayan, bu teşekkür edilmesi gereken bir durum. Biz de bunun teşekkürü için buradayız."

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