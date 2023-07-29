11 ağır hasarlı cezaevimizi kapattık ve 12 bin hükümlü ve tutukluyu da başka illere naklettik
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Gaziantep Nurdağı ve İslahiye Afet koordinasyon merkezlerini ziyaret etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 13:33, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 13:36
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gaziantep Nurdağı ve İslahiye Afet koordinasyon merkezlerini ziyaret etti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kriz merkezini ziyaretinde konuştu.
BakanTunç: 11 ağır hasarlı cezaevimizi kapattık ve 12 bin hükümlü ve tutukluyu da başka illere naklettik