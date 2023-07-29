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Adana'da gölete giren genç boğuldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde serinlemek için şelale yakınındaki gölete giren genç boğuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 14:27, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 14:28
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Adana'da gölete giren genç boğuldu

Gaziantep'ten arkadaşlarıyla Küp Şelaleleri'ne gelen Yusuf Ersin Tunçay (18), serinlemek amacıyla yakınlardaki gölete girdi.

Tunçay'ın suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları sevk edildi.

Dalgıçlar, gencin cansız bedenini otluk alanda buldu.

Tunçay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Gaziantep'te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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