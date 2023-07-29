Memurun iki yıllık zam pazarlığı 1 Ağustos'ta başlıyor

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmelerine çevrildi.

Toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlıyacak. Memur-Sen'in beklentisi, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak paylaşıldı.

Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam istedi.

2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması talep edildi.

İlk 6 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay içinse yüzde 15 zam istendi.

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.

SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri salı günü başlayacak.

Görüşmeler en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak.

Deniz Ogan