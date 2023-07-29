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Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre hafta başından itibaren hava sıcaklıkları artacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 16:20, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 16:32
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Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?

Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.

AŞIRI SICAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artması bekleniyor. Meteoroloji'nin hava tahminine göre de önümüzdeki hafta sıcaklıklar 4-6 derece artacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE DİĞER İLLERDE PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da poyraz serinlik veriyor ama pazar hava daha nemli olacak. Sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 31, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli esiyor, sıcaklık 36 derece. Antalya'da nemin artması sıcaklığı yine 38 derecelerde hissettiriyor.

Marmara'da sıcaklık ortalama 30-31 derecelerde Edirne ise 33 derece. Sert esen poyraz serinlik sağlarken, nem biraz artacak. Pazartesi de hava koşulları değişmeyecek.

İç Anadolu'da rüzgarlar sert ve serinlik vererek esiyor, sıcaklık ortamaya indi. Eskişehir 30, Kayseri ve Konya 31 derece.

Ege'de Çeşme-Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgar da kuvvetli estiğinden özellikle akşamları serinlik sağlıyor. Bodrum 36, Muğla 38, Afyon 31, Manisa 36 derece.

Akdenizde rüzgarlar denizden esiyor, nem oranı artıyor Adana 34, Hatay 32, Kahramanmaraş 37 derece. Güneydoğu'da lodos çöl sıcağı getiriyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.

Karadeniz'de sıcaklık düştü, poyraz Batı Karadeniz'de sert esiyor. Bolu 28, Zonguldak, Samsun, Trabzon kıyıları 26-27 derece. Trabzon-Rize tarafında yerel yağış var. Doğu Anadolu geneli açık, Kars-Ardahan tarafında kısa süre yağış var. Malatya açık 35 derece.

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