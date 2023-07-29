Çeşme'de orman yangını

4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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