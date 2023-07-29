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İstanbul'daki Suriyeliler hakkında yeni karar

İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların, 24 Eylül'e kadar kayıtlı bulundukları illere dönmeleri gerektiği duyuruldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 19:12, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 19:15
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İstanbul'daki Suriyeliler hakkında yeni karar

Yeni karar: İstanbul'daki Suriyeliler, kayıtlı oldukları kente dönmek zorunda

Göç İdaresi Başkanlığı'nın duyurusu, valiliğin internet sitesinde yer aldı.

Duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul dışında kayıtlı olmasına rağmen halihazırda İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı oldukları illere 24 Eylül'e kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül'e kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir."

Depremzedelere izin

Duyuruda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların, ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verileceği belirtildi.

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