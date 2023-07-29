Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada

Kırıkkale'de bir trafik polisi, Zafer Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin önünden polis aracı ile geçerken çöplerin içine atılmış Türk bayrağını fark etti.

Bunun üzerine aracı durduran polis memuru, çöplerin bulunduğu yere gitti.

Polis memuru, çöp poşetiyle atılan Türk bayrağını elleriyle temizledikten sonra polis aracına koydu.