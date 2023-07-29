Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?

Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kamerada
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
'En iyi 500 üniversite' listesine Türkiye'den 9 okul
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı
Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?
Aşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?
Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu
Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
TESK, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
ÖSYM Başkanı sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladı
ÖSYM Başkanı sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıkladı
10 soruda 2023-YKS tercihleri
10 soruda 2023-YKS tercihleri
Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Marmaris'te 5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
Dönüşümün yarısı yerinde yarısı rezervde
Dönüşümün yarısı yerinde yarısı rezervde
Merkez'de Boğaziçi ekolü: Erkan'ın A takımına tam not
Merkez'de Boğaziçi ekolü: Erkan'ın A takımına tam not
Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uzatıldı
Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uzatıldı
HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
'Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok'
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
İYİ Parti'li vekilden 'Cumhur İttifakı'na yeşil ışık!
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
AYM'nin 'Temel Hak ve Özgürlüklerine Dair Emsal Kararlar' sayfası hizmete açıldı
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Tunç: Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklu
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MEB personeli görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
Gizemli kazı! Savcılık talimatıyla üç aydır kazılıyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Vergi artışları ve zamlar enflasyonu ne kadar etkileyecek?
Borsa 7000 puana dayandı
Borsa 7000 puana dayandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını vadeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Tüm gözler bu açıklama sonrasına detaylara çevrildi. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 21:48, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2023 21:49
Yazdır
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Üniversite öğrencileri, akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda vergi indiriminin ne zaman olacağını merak ediyordu. Erdoğan bu konuda hakkında açıklama yaptı. İşte, öğrencilere vergisiz telefon fırsatının ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce Üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber