Acil serviste doktoru darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Y. Yıldırım, kendisini muayene eden doktor Mustafa Karabaş ile tartışmaya başladı.

Y. Yıldırım ve yakınları Karabaş'ı darbetti.

Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Ekipler, Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım'ı gözaltına aldı. Tedavi altına alınan Karabaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlamıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir." ifadesini kullandı.