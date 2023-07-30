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AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek

Ak Parti yerel seçim için yol haritasını çizdi. Kampanyanın ilk aşamasını CHP'li belediyelerin yapamadıkları oluşturacak. Yerine getirilmeyen vaatler her yerde anlatılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Temmuz 2023 08:12, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2023 08:16
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AK Parti seçim için yol haritasını çizdi: Negatif başlayıp pozitif bitecek

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürürken, yapılacak kampanyanın da anahatları belli olmaya başladı.

Ak Parti'nin, yerel seçimler için oluşturulan Seçim Strateji Komisyonu toplantıları her hafta yapılmaya başlandı. Bu toplantılarda bugüne kadar, belediye başkan adaylarının profilinin nasıl olması gerektiği, adaylar belirlenirken hangi kriterlerin dikkate alınacağı gibi başlıklar üzerinde duruldu. Ak Parta strateji toplantılarında kampanyaya yönelik değerlendirmeler de yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan görüş kampanya 'genel seçim havasından çıkarılıp, belediyecilik hizmetlerinin ön plana çıkacağı' bir içerikte olacak. Kampanyanın iki aşamada yürütülmesi planlanıyor. Kampanyanın 'negatif başlayıp, pozitif devam etmesi' hedefleniyor.

Kampanyanın ilk aşamasını CHP'li belediyelerin yapamadıkları oluşturacak. 2019'da verilen sözlerin sadece yüzde 5'inin yerine getirildiği her yerde anlatılacak. Ak Parti 81 ilde 'belediyecilik markası' oluşturacak.

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